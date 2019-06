ADVERTORIALS

Με μεγάλη επιτυχία και φιλοξενώντας σημαντικά ονόματα από τον χώρο της Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου .

Με κεντρικό θέμα "The Challenges of Educating the Seafarer of 2030”, το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου και περιλάμβανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες και παρουσιάσεις που προσέλκυσαν δεκάδες επαγγελματίες και φοιτητές από τον χώρο της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Καθ. Ντίνος Αρκουμάνης ο οποίος τονίζοντας την ανάγκη για σωστά καταρτισμένους ναυτικούς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα πληρώματα στα πλοία χειρίζονται περίπλοκους μηχανισμούς, οπότε η άγνοια είναι κάτι που δεν επιτρέπεται στους σύγχρονους επαγγελματίες της ναυτιλίας. Αυτό οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα».

Τον κ. Αρκουμάνη διαδέχθηκε στο βήμα ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδη, κ. Δημητριάδης-Ευγενίδης Λεωνίδας ο οποίος, στη διάρκεια της ομιλίας του, επισημαίνοντας τη σημασία της δια-βίου εκπαίδευσης, ανέφερε: «Η ηγετική θέση της Ελλάδας στη Ναυτιλία δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη, τη σκληρή δουλειά και την επιμονή των Ελλήνων ναυτικών. Σε κάθε επάγγελμα, και ειδικά σε αυτά του κλάδου της Ναυτιλίας ο οποίος εξελίσσεται ραγδαίως, η δια βίου εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Το Βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης είναι πρωτοπόρο σε αυτό τον τομέα. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας συνάψει συνεργασία με το Solent University στο Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και τη φημισμένη Warsash Maritime Academy, προσφέροντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στους φοιτητές».

Ομιλητές από το χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας πλαισίωσαν τα 4 πάνελ του Συνεδρίου που ακολούθησαν, αναπτύσσοντας ομιλίες και εγείροντας ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης.

Οι ομιλητές του 1ου πάνελ, κ.κ. Απόστολος Μπελόκας (Managing Editor, SAFETY4SEA), Καπτ. Μιχαήλ Φραγκιάς (Senior Marine Advisor, SUN Enterprises), Mrs. Sue Harland (Senior Lecturer, Warsash School of Maritime Science & Engineering), Καπτ. Γιώργος Τσουρής (Representative, Masters & Mates Union of Greek Merchant Marine / Operations Manager and DPA-CSO, Blue Planet Shipping Ltd), με συντονιστή τον Αντώνη Βιδάλη, Αντιναύαρχο ΛΣ (ε.α.), Διευθυντή της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ανέλυσαν την ασφάλεια των ναυτικών στη θάλασσα.

Το 2ο πάνελ αποτελούμενο από τους κ.κ. Βασίλειο Δημουλά (Technology & Innovation Manager, Greece Cyprus & Malta, Bureau Veritas), Παναγιώτη Μήτρου (Technology & Innovation Manager for Marine & Offshore in South Europe, Lloyd’s Register), Γιάννη Μωραϊτάκης (Senior Business and Sales Development Manager, Electrical & Automation Expert, WARTSILA), Ιάσων Στεφανάτο (Senior Research Engineer, DNV GL) και με συντονίστρια τη Mrs Mary Pothitos (Paralegal Maritime Services) κάλυψε θέματα που αφορούν την προσαρμογή της διαδικασίας προετοιμασίας της νέας γενιάς ναυτικών στην ψηφιακή εποχή και τις νέες τεχνολογίες.

Το 3ο πάνελ είχε στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα θέμα που, τον τελευταίο καιρό, έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Οι ομιλητές κ.κ. Καθ. Ντίνος Αρκουμάνης (Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου), Νίκος Κοντόπουλος (COO, Αnemoi Marine Technologies), Δρ. Γιάννης Κοκαράκης, (Technical Director, Bureau Veritas) και Πάνος Ζαχαριάδης (Member of Technical Committee, HELMEPA / Technical Director, Atlantic Bulk Carriers) εστίασαν, στις ομιλίες τους, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Συντονιστής του τρίτου πάνελ ήταν η Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου (Manager Maritime Academy Greece, DNV GL).

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης έκλεισε με ομιλίες γύρω από το μέλλον της απασχολησιμότητας στον κλάδο. Οι ομιλητές που συμμετείχαν στο 4ο πάνελ και ανέπτυξαν τη θέση τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, με συντονιστή τον διευθυντή των Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.net., Ηλία Μπίσια, ήταν οι κ.κ.: Δημήτρης Πατρίκιος (CEO, Kyklades Maritime Corporation), Δρ. Κωνσταντίνος Πούλης (General Manager, Epsilon Hellas), Γιώργος Τσαβλίρης George Tsavliris (Principal, Tsavliris Salvage Group), Κώστας Βλάχος (Managing Director, Latsco Marine Management). Ηλίας Μπίσιας (Διευθυντής των Naftika Chronika & Isalos.net)