Το World Class των Reserve Brands της Diageo, η κορυφαία πλατφόρμα επικοινωνίας με στόχο την έμπνευση και μύηση του κοινού στο fine drinking, για μια ακόμα χρονιά, προσκαλεί τους επισκέπτες, να ανακαλύψουν εκλεκτά αποστάγματά της στα ειδικά διαμορφωμένα pop-up bars. Για 4 ημέρες, από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, μαζί με μια σειρά premium spirits, όπως το blended Scotch whisky Johnnie Walker Black Label, το εξαιρετικό τζιν Tanqueray No. TEN, η premium τεκίλα Don Julio και η Ketel One Vodka συναντούν την τέχνη της υψηλής γαστρονομίας και του fine drinking.

Απολάυστε τη δική σας Johnnie Walker Black Label Highball Experience, στο ειδικά διαμορφωμένο pop-up corner του Johnnie Walker Black Label.

Johnnie Walker Highball

Bartender at Home Masterclass:

Make your Johnnie Walker Highball

Πέμπτη 19/09 στις 20:30 &

Κυριακή 22/09 στις 15:00 και στις 20:30

VIP Bar στο Αίγλη Café

Δοκιμάστε draught Tommy’s Margarita, στο Don Julio Margarita Bar και ταξιδέψτε νοερά στα χωράφια με τη μπλε αγαύη του Μεξικό.

Draught Don Julio Tommy’s Margarita

Bartender at Home Masterclass:

Make your Don Julio Tommy’s Margarita

Σάββατο 21/09 στις 15:00 & 20:30, VIP Bar στο Αίγλη Café

Επόμενος σταθμός, στην γαστρονομική περιπλάνηση, είναι το Ketel One Espresso Martini bar, όπου μπορείτε να απολαύσετε draught Espresso Martinis.

Ketel One Espresso Martini

Στο πληθωρικό pop-up House of Tanqueray at No.Ten, μπορείτε να απολαύσετε μια σειρά από κλασσικά σερβιρίσματα with a twist, με βάση το premium Tanqueray No. TEN τζιν, όπως τa Grapefruit Collins, Fresh Citrus Gimlet, Gin Fizz και Chamomile Cobbler

Tanqueray No. TEN Fresh Citrus Gimlet

Bartender at Home Masterclass:

Make your Tanqueray No. TEN Gimlet

Παρασκευή 20/09 στις 15:00 και στις 20:30, VIP Bar στο Αίγλη Café

Tanqueray No. TEN Chamomile Cobbler

Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας με τις bartending ικανότητές σας και να ανακηρυχθείτε ως ο καλύτερος Bartender at Home της παρέας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα ειδικά σχεδιασμένα masterclasses, όπου δεξιοτέχνες World Class bartenders, όπως η Μυρσίνη Σπανέλη, μαζί με την brand Ambassador των Reserve Brands της Diageo, Ηρώ Καλομοίρη, θα παραδίδουν σεμινάρια με τίτλο Bartender at Home και When life gives you grapefruits, make a Tanqueray No. TEN Collins αντίστοιχα.

Tanqueray No. TEN Grapefruit Collins

Master Class: When life gives you grapefruits, make a Tanqueray No. TΕΝ Collins

Πέμπτη 19/09 στις 20:00

Παρασκευή 20/09, Σάββατο 21/09, Κυριακή 22/09 στις 14:00, 19:30, 21:30,

VIP Bar στο Αίγλη Café

Για μια ακόμα χρονιά από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, η υψηλή γαστρονομία συναντά το καλό ποτό στο επιβλητικό Ζάππειο Μέγαρο. Το φεστιβάλ-θεσμός Taste of Athens της γαστρονομικής σκηνής της πρωτεύουσας, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε μοναδικές γεύσεις και να απολαύσετε αποστάγματα άριστης ποιότητας.