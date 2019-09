ADVERTORIALS

Βασικά κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων αποτέλεσαν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η δήλωση σκοπού τους, η ρεθυμνιακή εντοπιότητα -όπως προβλεπόταν από την αναλυτική προκήρυξη-, η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, καθώς και η επαγγελματική τους συνέπεια και προοπτική.

1. Αγαθαγγέλου Γαρυφαλιά, Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2. Αντωνίου Άγγελος, International Hospitality and Tourism Management BCA, in partnership with Plymouth University

3. Βεργετάκης Κωνσταντίνος, Junior Butler, School for Butlers and Hospitality

4. Θεοδωράκη Μαρία, ΜΒΑ, ALBA Business School

5. Λυρατζάκη Ελένη, ΜΑ στον Πολιτισμό και Τουρισμό, Πολυτεχνείο Κρήτης

6. Μυζιθράκη Στυλιανή, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

7. Πολίτης Μάριος, ΜA International Hospitality and Tourism Management, BCA, in partnership with Plymouth University

8. Σερεμετάκη Άννα-Μαρία, ΜA International Hospitality and Tourism Management, BCA, in partnership with Plymouth University

9. Σταγάκης Ζαχαρίας, MSc, Sport Management, Politics and International Development, Loughborough Uninersity

10. Τρουλλινός Δημήτρης, Διδακτορικός Ερευνητής στην Πληροφορική, Πολυτεχνείο Κρήτης

11. Χατζηδάκη Παναγιώτα, ΜSc Physics, Heidelberg University, Department of Physics and Astronomy

Η ΑΜΚΕ «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της, ανακοινώνει, επίσης, τις χορηγίες για μετεκπαίδευση σε στελέχη και εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel.

1. Αξαρλή Βασιλική - Κατερίνα, Hospitality Management, The Hotel School, Cornell University

2. Γιαλιτάκης Χαράλαμπος, PGD Diploma in Revenue Management, The Hotel School, Cornell University

3. Ζώης Κωνσταντίνος, Diploma in Revenue Management, The Hotel School, Cornell University

4. Λαβδιώτη Μαρίαμ, Digital Marketing, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Ο φορέας «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», συνεχίζει στο δρόμο που έχει χαράξει και συνεχίζει να χαράζει ο ιδρυτής του συστηματοποιώντας την 50χρονη προσφορά του. Το αντίδωρο, όπως ο ίδιος το ονομάζει, προς την κοινωνία, το γενέθλιο τόπο, το Ρέθυμνο και τους ανθρώπους του.

Στόχος, με τις υποτροφίες, τις χορηγίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι η στήριξη των νέων ανθρώπων του Ρεθύμνου, της Κρήτης και κατ’ επέκταση της πατρίδας μας για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον χώρο του Τουρισμού αλλά και ευρύτερα.