Το Empowering Women by Jenny.gr είναι μια ημέρα που όλες οι γυναίκες οφείλουμε να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Μέσα στην καθημερινότητά μας, καριέρα, οικογένεια, παιδιά, φίλοι, στόχοι και deadlines, πολλές φορές μας απομακρύνουν από τον εαυτό μας. Και επειδή στο jenny.gr ξέρουμε τις γυναίκες καλύτερα από όποιονδήποτε άλλο, δημιουργήσαμε ένα all day workshop ολιστικής προσέγγισης με κορυφαία πρόσωπα ειδικευμένα στο empowerment ώστε να μας βοηθήσουν να βρούμε τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε μία καλύτερη καθημερινότητα για εμάς αλλά και τους γύρω μας.

Πρόγραμμα Ημέρας

9:30 – registration

10:00 – Διαλογισμός των τσάκρας από την Παρασκευή Μπαγιάστα

11.00 to 14:00 – Kids corner by Mothercare & early learning centre

11:10 – Αστρικό Ψυχόγραμμα με την Γεωργία Σταύρου, τον Πάνο Μαβιτζή & τον Γιώργο Κανελλόπουλο

12:15 - Οι αισθητικές παρεμβάσεις και ο ρόλος των social media στην εικόνα των γυναικών σήμερα από την πλαστικό χειρουργό του γνωστού κέντρου Kosmesis , Βίλλυ Ροδοπούλου

12.40 – Cooking time με τον Stelios Parliaros, την Arla και το Lurpak

13:30 – Αυτοφροντίδα: Ο πυρήνας της δύναμής σου από τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη

14:30 – Confident Beauty by Bobbi Brown: Χρήσιμα και εύκολα makeup tips για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά αποπνέοντας δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, από τον Σωτήρη Λάμπρου, Senior MakeUp Artist της Bobbi Brown και την Ελένη Πηλίνη, Education Manager της Bobbi Brown

15:40 – Πως μια χειραφετημένη γυναίκα να αποφεύγει τον ευνουχισμό του συντρόφου της από τον Νάσο Κομιανό, Υπνοθεραπευτή

16:00 – Ενεργοποιώ το δέρμα. Αποκτώ αυτοπεποίθηση, από την Χρυσούλα Γκούσκου, Φαρμακοποιό και Quality & Training manager της FREZYDERM

16:45 – «Πειράματα Ευτυχίας» από την Aναστασία Γιαννάκη, Well-being Expert, specializing in Stress Management.

17:30 – «Δεν υπάρχει τέλεια μητέρα» από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Αντύπα & τα ELC

18:00 – Dr. Δημήτριος Μητσικώστας

18:30 – Bιωματική Ομιλία: Ζώντας με τις ημικρανίες από την Έλενα Μπαρμπαλιά & την Ευγενία Κοκκάλα-Μελά

19:00 – end

Αναλυτικά η μέρα θα ξεκινήσει με την Παρασκευή Μπαγιάστα όπου θα κάνει ένα session διαλογισμού – καθαρισμού των ενεργειακών μας κέντρων με κύματα Θήτα.

Από τις 11.00 μέχρι τις 14.00 θα υπάρχει corner όπου παιδαγωγοί από τα Mothercare & το early learning centre θα απασχολούν τα παιδιά με δημιουργικές δραστηριότητες* και θα κάνουν το παιχνίδι διασκέδαση.

Θα ακολουθήσει session με τίτλο Αστρικό Ψυχόγραμμα - Η εξέλιξη της αστρολογίας μέσω της ψυχολογίας. Η Αστρολογία στον 21ο αιώνα εξελίσσεται και πλέον οι πλανητικές επιρροές αναλύονται όχι μόνο βάσει του αστρολογικού χάρτη, αλλά με εξίσου σημαντικό ρόλο να παίζει η ψυχοσύνθεσή του ατόμου, όπως αυτή ορίζεται από την σύγχρονη ψυχολογία & ψυχοθεραπεία.

Το σεμινάριο είναι μια βιωματική παρουσίαση του Αστρικού Ψυχογράμματος, μιας καινοτόμου μεθόδου, η οποία συνδυάζει την αστρολογία με την ψυχολογία. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα βασισμένα στις πλανητικές διελεύσεις της περιόδου 2019 - 2020, θα αποκαλυφθεί πώς μια πλανητική επιρροή μπορεί κάποιους να τους επηρεάσει ευνοικά ενώ άλλους δυσμενώς, ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή τους.

Την εισαγωγική παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Κανελλόπουλος, την Αστρολογική ανάλυση η Γεωργία Σταύρου και την ψυχολογική ανάλυση ο Πάνος Μαβιτζής.

Στην συνέχεια η πλαστικός χειρουργός του γνωστού κέντρου Kosmesis, Δρ. Βίλλυ Ροδοπούλου θα μιλήσει για τις αισθητικές παρεμβάσεις και τον ρόλο των social media στην εικόνα των γυναικών σήμερα.

‘Επειτα ο Στέλιος Παρλιάρος θα κάνει τις δικές του γλυκές αλχημείες μαζί με την Arla Foods και το Lurpak.

Το επόμενο session ονομάζεται Αυτοφροντίδα: Ο πυρήνας της δύναμής σου.

Ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Coaching & Mentoring for Physical and Emotional well - being, γνωστός για την ολιστική του προσέγγιση για την προσωπική μας εξέλιξη και ανάπτυξη, ενσωματώνοντας την φιλοσοφία της Γιόγκα, της Αγιουρβέδα και της δυτικής ψυχολογία, θα μας ταξιδέψει σε όλο το φάσμα της ευεξίας. Εστιάζοντας στα εργαλεία αλλά και στην νοοτροπία που χρειάζεται για να έχεις αποτελέσματα, θα δούμε στην πράξη πώς να υιοθετήσουμε μία ρουτίνα που μας τροφοδοτεί με δύναμη, ισορροπία και διαύγεια.

Θα ακολουθήσει ο Σωτήρης Λάμπρου, Senior Makeup Artist της Βobbi Brown και η Ελένη Πηλίνη, Education Manager της Bobbi Brown, με το workshop “Confident Beauty: Χρήσιμα και εύκολα MakeUp Tips”.

Έπειτα ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός θα μιλήσει για το πως μια χειραφετημένη γυναίκα μπορεί να αποφεύγει τον ευνουχισμό του συντρόφου της..

Στις 16.00 η Χρυσούλα Γκούσκου, Φαρμακοποιός και Quality & Training manager της FREZYDERM θα μας δώσει συμβουλές φροντίδας και τα κατάλληλα βήματα περιποίησης του δέρματος, θα μας δείξει πώς να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς τους για να διατηρήσει τη νεανική και φρέσκια του όψη και πώς τελικά ένα υγιές δέρμα μπορεί να μας γεμίσει αυτοπεποίθηση.

Αργότερα η Well-being Expert Αναστασία Γιαννάκη δείχνει στο κοινό «Πειράματα Ευτυχίας». Όλοι θέλουμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, αυτό κάνει άλλωστε το ταξίδι της ζωής μας ομορφότερο. Ωστόσο, λίγοι από εμάς ξέρουν τι μπορούν να κάνουν για να έχουν περισσότερη ευτυχία. Το καθημερινό στρες και οι ατελείωτες υποχρεώσεις μας παραλύουν και μας στερούν την ικανότητα να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να βρούμε τη χαρά στα απλά και σε όσα θεωρούμε δεδομένα.

Μέσα από τα «Πειράματα Ευτυχίας» κάνουμε το στρες φίλο μας, μπαίνουμε ενεργά στην διαδικασία αυτοβελτίωσης, ενισχύουμε την υγεία μας και βελτιώνουμε την σχέση τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους γύρω μας.

Αργότερα η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Αντύπα θα μιλήσει για ένα θέμα που απασχολεί τις περισσότερες γυναίκες, την μητρότητα, με τίτλο «Δεν υπάρχει τέλεια μαμά». Η συζήτηση αφορά όλες τις μαμάδες και μη, και θα κινηθεί γύρω από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να εχει σήμερα η γυναίκα, τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτό και πως γίνεται η απενεχοποίηση του ρόλου.

Η ημέρα φτάνει προς το τέλος της με την ομιλία του Δρ. Δημήτριου Μητσικώστα - Νευρολόγου MD PhD που μας μιλά για τους τρόπους αντιμετώπισης μιας χρόνιας πάθησης όπως οι κεφαλαλγίες και πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα μιας γυναίκας.

Τέλος η Έλενα Μπαρμπαλιά & η Ευγενία Κοκκάλα-Μελά θα μοιραστούν με το κοινό μια Bιωματική Ομιλία: Ζώντας με τις ημικρανίες!

Οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν την Heineken 0.0: με την μοναδικά υπέροχη γεύση, με 0.0% περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Aν θέλετε να ζήσετε και εσείς από κοντά την εμπειρία του πρώτου Workshop για την γυναικεία αυτοπεποίθηση από το jenny.gr αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Είσοδος θα υπάρχει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και μπορείτε να παρακολουθήσετε και μεμονωμένα τα workshops που σας ενδιαφέρουν με το ίδιο εισιτήριο.

*Προτείνεται για παιδιά άνω των 4 ετών που θα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θα υπάρχει φύλαξη για παιδιά μικρότερης ηλικίας.

