ADVERTORIALS

Σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Gazarte την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, το Spetses mini Marathon κέρδισε το Gold βραβείο στις κατηγορίες Integrated Marketing Campaign και Use of Social Media. Μάλιστα, η υποψηφιότητα με τίτλο ‘Spetses mini Marathon: Ένα Social Media Success Story’ τιμήθηκε επιπλέον με το βραβείο Platinum, ως η υποψηφιότητα με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή. Παράλληλα, το Spetsathlon κέρδισε το Silver βραβείο στην κατηγορία Running & Live Well.

Τα βραβεία παρέλαβε η CEO, Μαρίνα Κουταρέλλη μαζί με την ομάδα της Communication Lab και τον brand ambassador των event, Γιάννη Δρυμωνάκο.

Η CEO της Communication Lab, Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε: «Είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε να δημιουργήσουμε ένα event αθλητικού τουρισμού εκτός σεζόν και θέσαμε τις βάσεις για να δημιουργηθεί ένα νέο τουριστικό προϊόν για την χώρα. Θέλω να αφιερώσω τα βραβεία στους συμμετέχοντες που μας τιμούν, στους Σπετσιώτες για την αγάπη τους, καθώς στους χορηγούς για την στήριξη τους.