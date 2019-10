ADVERTORIALS

Το Johnnie Walker, το κορυφαίο Scotch ουίσκι παγκοσμίως, ανακοινώνει ότι οι δύο νέες συλλεκτικές εκδόσεις σκοτσέζικων ουίσκι Game of Thrones, A Song of Ice και Α Song of Fire, διατίθενται πλέον και στην Ελλάδα.

Αυτά τα συλλεκτικά, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών ουίσκι, δημιουργήθηκαν προς τιμήν της διαχρονικής κληρονομιάς της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones® και είναι εμπνευσμένα από τους δύο Οίκους, που ήρθαν αντιμέτωποι για τη διεκδίκηση του Σιδερένιου Θρόνου στον 8ο και τελευταίο κύκλο. Συγκεκριμένα, τον Οίκο Stark με έμβλημα τον Ανταρόλυκο και τον Οίκο Targaryen με έμβλημα τον Δράκο.

Μία ακόμα μεγάλη στιγμή έφτασε με τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς να καλούνται πλέον να διαλέξουν τον Οίκο τους. Stark ή Targaryen, Ανταρόλυκοι ή Δράκοι, φωτιά ή πάγος, το Johnnie Walker έχει δημιουργήσει το ουίσκι που ταιριάζει στις γευστικές σου προτιμήσεις και όχι μόνο.

ΔΙΑΛΕΞΕ «ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ» #CHOOSE_YOUR_SIDE

Τοποθετώντας τις δύο φιάλες τη μια δίπλα στην άλλη, ο εμβληματικός Περιπατητής που απεικονίζεται στη φιάλη “A Song of Fire” έρχεται «αντιμέτωπος» με αυτόν της φιάλης “A Song of Ice”. Με τους θυρεούς των δυο Οίκων στο φόντο, τον Ανταρόλυκο και τον Δράκο, οι δύο αυτές συλλεκτικές φιάλες αναπαριστούν τη δυναμική σχέση μεταξύ των Οίκων Targaryen και Stark.

Το Johnnie Walker Song of Ice, έχει μια ζωηρή και καθαρή γεύση, εμπνευσμένη από τα άγρια χειμωνιάτικα τοπία του Winterfell, με τους παγετούς που καλύπτουν τις βουνοκορφές και τα παγωμένα ποτάμια.

Όπως υποδεικνύει η γεωγραφική θέση του Westeros, το A Song of Ice, έχει δημιουργηθεί με malts ουίσκι που προέρχονται από το αποστακτήριο του Clynelish, το οποίο είναι ένα από τα βορειότερα της Σκοτίας με αποτέλεσμα να προσδίδει παράλληλα μια έντονη φρεσκάδα στο τελικό απόσταγμα. Η ντελικάτη γεύση του έχει αναφορές στις πράσινες πεδιάδες του Clynelish, με νότες βανίλιας και τροπικών φρούτων, σαν τους καρπούς των οπωρώνων του Dorne.

Οι μπλε-γκρι αποχρώσεις στον σχεδιασμό της φιάλης, προσομοιάζουν τον παγωμένο Βορρά της δημοφιλούς σειράς -που φημίζεται για τα αρκτικά τοπία και τους χειμώνες με πολικό ψύχος. Προτεινόμενος τρόπος σερβιρίσματος για το Johnnie Walker Song of Ice, είναι σκέτο με ένα κομμάτι καλό πάγο για να αναδείξει το απαλό και γευστικό του φινίρισμα, που κυμαίνεται στους 40.2% αλκοολικούς βαθμούς.

Το Johnnie Walker Song of Fire, αναδεικνύει τις χαρακτηριστικές νότες καπνού από τα malts με βύνη που προέρχονται από το αποστακτήριο του Caol Ila. Αντάξιο του Οίκου που αντιπροσωπεύει, οι μεστές γευστικές νότες του A Song of Fire αναδεικνύουν με ήπιο τρόπο κόκκινα φρούτα, γλυκιές νότες καπνού με μια ιδέα από μπαχαρικά, σαν και αυτά που βρίσκονται στις πολύβουες υπαίθριες αγορές του Meereen.

Με τις βαθύ-κόκκινες αποχρώσεις της, εμπνευσμένες από τους τρομακτικούς και με τη φλογερή ανάσα δράκους του Οίκου Targaryen, ο σχεδιασμός της φιάλης αντικατοπτρίζει ένα συναρπαστικά πύρινο σκηνικό. Προτεινόμενος τρόπος σερβιρίσματος του Song of Fire είναι σκέτο για να αναδειχθεί το στρογγυλό και ζεστό γευστικό του φινίρισμα, το οποίο κυμαίνεται στους 40,8% αλκοολικούς βαθμούς.

Τα δυο νέα αυτά συλλεκτικά ουίσκι, αποτελούν συνέχεια της συνεργασίας του οίκου Johnnie Walker με την πολυβραβευμένη σειρά της HBO®, Game of Thrones. Επιπλέον, τα A Song of Fire και A Song of Ice, έρχονται για να συμπληρώσουν τη συλλεκτική φιάλη του scotch whisky White Walker by Johnnie Walker, η οποία λανσαρίστηκε το 2018. Αποτελούν σίγουρα τα ιδανικότερα δώρα για τη συλλογή των φανατικών φίλων της σειράς Game of Thrones, αλλά και για τους λάτρεις του ουίσκι.

Οι δύο συλλεκτικές φιάλες, A Song of Ice και Α Song of Fire είναι διαθέσιμες και στην Ελλάδα, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων με προτεινόμενη τιμή λιανικής των 700ml, τα 36,38€ και 36,52€ με 40,2% και 40,8% αλκοόλ κατ’ όγκο αντίστοιχα.