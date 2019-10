ADVERTORIALS

Ο όμιλος Τέλης Κίκερης διατηρώντας μεγάλη παράδοση στο χώρο της ομορφιάς, φροντίζει να πρωταγωνιστεί και να εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, δημιούργησε ένα καινοτόμο project, το “The KUT by Kikeris Unique Team” σε έναν sophisticated , ζεστό και άνετο χώρο, όπου κυριαρχεί το ξύλο, το μέταλλο και τα φυτά, στον οποίο οι πελάτες δέχονται την περιποίηση των πιο δημιουργικών και fashionable hairstylists & hairexperts.

Αναφερόμενη στις πρωτοποριακές υπηρεσίες του “Τhe KUT by Kikeris Unique Team”, η Creative Director Noemie Hue δήλωσε: «Στόχος του The KUT είναι να ομορφύνει τον κόσμο εξωτερικά και εσωτερικά με υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας που ακολουθούν τις εξελίξεις και τις παγκόσμιες τάσεις στο χώρο της μόδας, χαρίζοντας στους πελάτες μας ευχάριστη διάθεση και ένα μεγάλο χαμόγελο! Γνωρίζουμε καλά πως being happy is never out of fashion.»

Στο “The KUT by Kikeris Unique Team” λειτουργεί και χώρος για τους άνδρες που επιλέγουν εξειδικευμένη και προσεγμένη, έως την τελευταία λεπτομέρεια, φροντίδα για τα μαλλιά τους και την επιδερμίδα του προσώπου τους.

Το “The KUT by Kikeris Unique Team” λειτουργεί Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 09:00-20:00 και Τετάρτη, Σάββατο από τις 09:00-18:00

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6718185.