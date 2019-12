ADVERTORIALS

Απογείωσε την ιδέα σου. Εξέλιξε την επιχείρησή σου. Μάθε από τους καλύτερους.

Είσαι καλλιτέχνης, μουσικός, designer ή αρχιτέκτονας; Ασχολείσαι με το cultural management; Έχεις μια ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει το next big thing; Δουλεύεις στη διαφήμιση ή έχεις πάθος για τα video games; Έχεις ξεκινήσει μία startup και αναζητάς καινοτόμες συνεργασίες; Ε, τότε έχουμε αυτό που χρειάζεσαι!

Το INNOVATHENS powered by Samsung , έχοντας ήδη διοργανώσει τρεις θεματικούς κύκλους Επιχειρηματικού Επιταχυντή αφιερωμένους στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (από τους συνολικά 7!) και συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο SMATH , σε προ(σ)καλεί στο Creative Industries Vol. 4: The SM-art edition!

Για 3 μήνες (και όχι μόνο…), το INNOVATHENS powered by Samsung θα μεταμορφωθεί σε ένα creative nest, μία δημιουργική «φωλιά», όπου καλλιτέχνες, start-ups, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Creative and Cultural Industries (CCIs), θα εξελίσσουν τις ιδέες τους και θα σχεδιάζουν μαζί νέα projects, προϊόντα και υπηρεσίες, θα αλληλεπιδρούν, θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν απόψεις, know how και καλές πρακτικές.

Όσες και όσοι συμμετέχουν θα παρακολουθούν σεμινάρια και workshops, ενώ όλα τα projects θα υποστηρίζονται επιχειρηματικά με mentoring και coaching από gurus του είδους, επιτυχημένους επιχειρηματίες και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς. Παράλληλα, θα ενθαρρύνεται το networking, η ανάπτυξη καινοτόμων δικτύων, θα προωθείται η συνεργασία με ιδρύματα, φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς και επενδυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα μα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και εκθέσεις, όπως επίσης θα διευκολύνεται η πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Δήλωσε τώρα συμμετοχή εδώ !

**Παράταση αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Are you ready?

May the arts be with us!

**Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε στο The SM-art Info Day για να γνωριστούμε καλύτερα! Stay tuned για περισσότερες πληροφορίες!

Μάθε περισσότερα: www.innovathens.gr

#INNOVATHENSba

#CreativeIndustries4

#SMATH

#SMATHEUproject