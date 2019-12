ADVERTORIALS

Ο φετινός διάλογος θα αναπτυχθεί σε 3 θεματικές ενότητες και θα ξεκινήσει με τις επίσημες ομιλίες των κ.κ. Χρήστου Ζερεφού, Καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, ΕΚΠΑ, Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Συντονιστή της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου-Σταύρου Κρεμλή, Συμβούλου του Πρωθυπουργού για τα θέματα της Ενέργειας, του Κλίματος, του Περιβάλλοντος και της κυκλικής Οικονομίας, Διευθυντή ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάνελ Διαλόγου 1: Ενέργεια & Κλίμα

Με τη συμμετοχή των κ.κ. Θεοδώρας Αντωνακάκη, Επιστημονικής Γραμματέως της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος Γεράσιμου Θωμά, Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδας & Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Ανδρέα Σιάμισιη, Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛ.ΠΕ, Νικολάου Χατζηαργυρίου, Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Πάνελ Διαλόγου 2: Κυκλική Οικονομία

Με τη συμμετοχή των κ.κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Σίσσυς Ηλιοπούλου, Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Coca Cola Hellas, Δημήτρη Παπαστεργίου, Προέδρου ΚΕΔΕ, Απόστολου Τζιτζικώστα, Προέδρου ΕΝΠΕ.

Πάνελ Διαλόγου 3: Εκπαίδευση & Αλλαγή Κουλτούρας

Με τη συμμετοχή των κ.κ. Γεώργιου Βούτσινου, Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης, Νίκου Χαραλαμπίδη, Γενικού Διευθυντή Greenpeace Hellas, Αστέρη Χουλιάρα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και

Διεθνών Σχέσεων

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Εκδήλωσης θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα In action for a Better World ένα βραβευμένο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, που καλεί σε προσωπικό επίπεδο τον κάθε Ενεργό Πολίτη να δεσμευθεί τόσο συλλογικά όσο και προσωπικά στη δημιουργία ενός Βιώσιμου μέλλοντος.

O Θεσμός BRAVO αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ. Ο άξονας πάνω στον οποίο χτίζεται ο διάλογος για την ευρύτερη αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, ΦΟΡΕΙΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 160 Οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι Κοινωνικών Εταίρων και περισσότεροι από 35.000 Ενεργοί Πολίτες.

Στα αποτελέσματα του διαλόγου θα βασισθεί ένα policy paper το οποίο θα δοθεί σε όλους τους Θεσμικούς Φορείς.