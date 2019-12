ADVERTORIALS

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ηλεκτρονικής συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστής διεθνώς ως Crowdfunding, η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, και ειδικότερα:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Ενεργειακές παρεμβάσεις στη «Στέγη Υπερηλίκων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»

Μέσω της πλατφόρμας μικροχρηματοδότησης (crowdfunding) Vemagnet, στο σύνδεσμο https://vemagnet.com/crowdfunding/investments/81/energeiakh-anabaomish-gia-to-shmera-kai-to-ayrio ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) μπορεί να συνεισφέρει, μέσω ασφαλούς σύνδεσης, από 10 ευρώ και πάνω. Ανάλογα με το ύψος χρημάτων που προσφέρει, θα λάβει ανταμοιβές όπως εισιτήρια δημοτικού κινηματογράφου, είσοδο σε οργανωμένη παραλία, μαθήματα τένις και αναγνώρισή του ως επίσημου χορηγού.

Η δράση θα θεωρηθεί επιτυχημένη εφόσον συγκεντρωθεί μέσω της πλατφόρμας τουλάχιστον το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό που έχει καταβάλει ο συμμετέχων θα επιστρέφεται στον λογαριασμό του.

Μέσα από τη δράση αυτή, οι Δήμοι αξιοποιούν μια νέα προσέγγιση για τη συμμετοχή των πολιτών. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και συνεισφοράς, δημιουργεί κουλτούρα ότι η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη, όταν υπάρχει ένας σημαντικός στόχος και, παράλληλα, όταν με την κατάλληλη τεχνολογία, εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των συναλλαγών και η διαφάνεια.

Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της δράσης, απλά κάνοντας κλικ στο https://vemagnet.com/crowdfunding/investments/81/energeiakh-anabaomish-gia-to-shmera-kai-to-ayrio και δωρίζοντας το επιθυμητό ποσό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PRODESA ( https://www.prodesa.eu/), ενώ την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Steficon.

”This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”