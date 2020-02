ADVERTORIALS

Εσύ έμαθες τα πιο συναρπαστικά νέα; Το αγαπημένο σου αναψυκτικό που προσφέρει, εδώ και χρόνια, ασύγκριτες στιγμές δροσιάς, διακρίθηκε ανάμεσα στα καλύτερα προϊόντα για το 2020 στον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς», που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά από τo Direction Βusiness Network!

Τα limited edition κουτάκια της Fanta – αυτά που σχεδίασαν οι νεαροί μας καλλιτέχνες στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Draw The Can, Yes You Can» – πλέον θα είναι ακόμη πιο cool, γιατί θα φέρουν τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς 2020», έχοντας κερδίσει επάξια την αγάπη του κοινού!

Μέσω του διαγωνισμού «Draw The Can, Yes You Can», η Fanta προσκάλεσε τους νέους 13-19 ετών να αναδείξουν το σχεδιαστικό τους ταλέντο. Έτσι, δημιουργήθηκαν πέντε ξεχωριστά σχέδια από Έλληνες εφήβους, με πηγή έμπνευσης όλα όσα μπορείς να βρεις «ΜΟΝΟ ΕΔΩ» στην Ελλάδα, τα οποία ενθουσίασαν τους καταναλωτές.

«Η βράβευση μας από ένα διαγωνισμό διεθνούς βεληνεκούς, όπως το «Προϊόν της Χρονιάς 2020», μέσω της ψήφου των καταναλωτών, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα Marketing της Fanta. Εμείς ως μέλη της μεγάλης οικογένειας της Coca-Cola, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές καινοτόμα προϊόντα και εμπειρίες, όπως άλλωστε πράττουμε στην ελληνική αγορά τα τελευταία 50 χρόνια.», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρόπουλος, Brand Manager Fanta & Sprite, Coca-Cola Hellas.

#FantaGreece #FantaDrawTheCan #Fanta