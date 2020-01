Το εν λόγω γραφείο λειτουργούσε από τα τέλη του 2010 και στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σήμερα τα εκκρεμή δάνεια της Ελλάδος προς το ΔΝΤ είνο μόλις 5,6 δισ. ευρώ και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω.

Προσδοκία της ελληνικής πλευράς από τη συνάντηση ήταν να κερδίσει τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό αίτημα για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και να επισημοποιήσει την πρόθεση της Ελλάδας για νέα πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ εξέφρασε τη χαρά της για τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στις ελληνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ανάπτυξης.

«Είναι ευχάριστο ο νέος χρόνος να ξεκινά με μια συνάντηση με έναν από τους βασικούς μας εταίρους, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε η Γκεοργκίεβα με ανάρτηση της στο twitter.

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανάπτυξη, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να μειώσει περαιτέρω την ανεργία και την φτώχεια», πρόσθεσε.

It is a pleasure to begin the new year by meeting one of our key partners, Prime Minister @kmitsotakis. We continue to support #Greece in its endeavor to improve growth, increase competitiveness, and further reduce unemployment and poverty. pic.twitter.com/mUbPbwAhi1

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 7, 2020