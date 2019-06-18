Τα τελικά του ψηφοδέλτιασε πέντε εκλογικές περιφέρειες, ανακοίνωσε το Κίνημα Αλλαγής για τις επερχόμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ν.ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ  
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ    
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ       
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ         
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ       
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ         
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ       
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ        
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ        
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ           
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ       
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ     
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ    
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ       