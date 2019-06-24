Ισχυρή η εκπροσώπηση του καλλιτεχνικού στερεώματος, στα ψηφοδέλτια που ανακοίνωσε η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής, έχει συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματός της, τρεις γνωστούς ηθοποιούς.
Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος είναι στέλεχος του κόμματος από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του, είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας, μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στην 3η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, βρίσκεται ο ηθοποιός, καθηγητής υποκριτικής και συνιδρυτής της θεατρικής ομάδας «ΣΥΝ ΚΑΤΙ», Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.
Υποψήφιος στην Α’ Πειραιά, είναι και ο δημοφιλής ηθοποιός, Σπύρος Μπιμπίλας.
Τα ονόματα που ανακοίνωσε για τα ψηφοδέλτιά της, η Πλεύση Ελευθερίας είναι τα εξής:
Αναλυτικά οι υποψήφιοι της Πλεύσης Ελευθερίας σε όλες τις Εκλογικές Περιφέρειες:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Βασιλείου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θωμά
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ
ΚΑΣΕΛΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Ολυμπίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του Θεοδώρου
ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του Αναστασίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σάββα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του Ζήση
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΙNΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου
ΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευθυμίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΤΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διονυσίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωακείμ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστοτέλη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
ΛΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
ΤΖΑΛΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Στέργιου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ του Παναγιώτη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιλτιάδη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΕΤΟΥΣΑ (ΑΡΕΤΗ) του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Καίσαρα –Χοϊδά
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΡΟΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ισιδώρου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ταξιάρχη
ΣΚΡΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αναστασίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΙΑΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του Δημητρίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΪΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του Ρήγα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Πέτρου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ευθυμίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Γεωργίου
ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΖΩΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μιχαήλ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ του Χριστοδούλου
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
ΤΡΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΘΕΑΝΩ (ΝΑΝΑ) του Ιωάννη
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
ΧΑΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του Βιδιανού
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου
ΔΟΓΑΝΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του Ιωάννη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΕΝΗ) του Μαργαρίτη
ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αδέλκη
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου