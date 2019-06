Με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κώστα Σημίτη, συναντήθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

«Είναι πάντοτε μεγάλη τιμή να βλέπω των πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη», έγραψε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο twitter. «Σήμερα είχαμε μια άκρως καλή κι επίκαιρη συζήτηση για τα αμερικανικά συμφέροντα σε σεβασμό με την εθνική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

It is always a great honor to see former Prime Minister Costas Simitis. Today we had a particularly good & timely discussion of strong US interest in respect for sovereignty and international law in the Eastern Mediterranean. Read more on U.S. policy here: https://t.co/CkBudaNWtm pic.twitter.com/fvEJJvajCX

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 26, 2019