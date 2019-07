Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Κύπρο. Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και η ημερομηνία θα διευθετηθεί προσεχώς, όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Συγχαίρω ειλικρινά τον Νίκο Δένδια, ο όποιος ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα θα εργαστούμε και πάλι μαζί για την περαιτέρω προώθηση των σχέσεων συνεργασίας μας» έγραψε στα Ελληνικά με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Από τη Βόρεια Μακεδονία ευχήθηκαν στον νέο υπουργό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπουγιάρ Οσμάνι και ο υπουργός Εξωτερικών Νικολά Ντιμιτρόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, σε τηλεφωνική του επικοινωνία, συνεχάρη τον Νίκο Δένδια και ευχήθηκε στον ίδιο, στη νέα κυβέρνηση και την Ελλάδα «μεγάλη επιτυχία». Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter, προσβλέπει σε μια καρποφόρα συνεργασία στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας, προς όφελος και των δύο χωρών.

I just made a brief tel call with the new @GreeceMFA @NikosDendias to congratulate on his appointment and wish him, the new Government and Greece great success. Looking forward to a fruitful coop in the spirit of good neighbourly relations, in the interest of both countries.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) July 9, 2019