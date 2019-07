Η νέα υπουργός Πολιτισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαθέτει λογαριασμό σε κανένα κοινωνικό δίκτυο.

Νωρίτερα, σήμερα, λογαριασμός στο Twitter με το όνομα και τη φωτογραφία της κυρίας Μενδώνη έγραφε ότι είναι ζωτικής σημασίας η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, η οποία αναπαράχθηκε από διεθνείς επιτροπές υποστήριξης του σχετικού ελληνικού αιτήματος.

I confirm that the Greece's request for the reunification of the Parthenon sculptures is a moral demand of the civilized world. I assure that the new Government considers the return of the Parthenon sculptures as pivotal.

