Ο πρωθυπουργός μίλησε για την εκπροσώπηση των γυναικών στη νέα κυβέρνηση στην εκπομπή Hardtalk του BBC, που θα μεταδοθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Αρχικά η δημοσιογράφος, Zeinab Badawi, τον ρωτά εάν υποστηρίζει την ισότητα των φύλων, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά καταφατικά τονίζοντας ότι θα ήθελε να είχε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην κυβέρνησή του.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου γιατί λοιπόν υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες υπουργοί και πέντε γυναίκες στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «δεν έχουμε τόσες πολλές γυναίκες που να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική».

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men" to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 10, 2019