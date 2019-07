«Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας στη μάχη του για την ελευθερία» έγραψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στο Twitter.

Prime Minister Mitsotakis demonstrated bold leadership yesterday announcing Greece recognizes @jguaido as Venezuela’s legitimate President. We will continue to stand with the Venezuelan people in their fight for #LIBERTAD!

— Vice President Mike Pence (@VP) July 12, 2019