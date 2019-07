ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μακεδονομάχοι, διαβάστε αυτό!!!! Πάρτε άλογα και περικεφαλαίες και ετοιμάστε εφόδους στο Σύνταγμα! Αφιερωμένο απο την Τερέζα Μέι στον Κυριακο Μητσοτακη», γράφει στο Facebook ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή το συγχαρητήριο τηλεφώνημα της Βρετανίδας πρωθυπουργού, Τερέζας Μέι, στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την εκλογή του.

«Σχετικά με ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, η πρωθυπουργός είπε ότι πίστευε πως η Συμφωνία των Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ του πρωθυπουργού Μητσοτάκη να τηρήσει την εφαρμογή της» (09.07.2019, επίσημη ανακοίνωση της Πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας)», συνεχίζει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

«On wider regional issues, the Prime Minister said that she believed the Prespes Agreement with North Macedonia was an important step forward and welcomed Prime Minister Mitsotakis’s commitment to honour its implementation»

ΥΓ .Περιμενω την ανακοίνωση για το "πούλημα της Μακεδονίας μας" που έκανε η ΝΔ και ο Μητσοτακης απο τις οργανώσεις της ομογένειας», καταλήγει ο Παύλος Πολάκης στην αναρτησή του στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook.

Δείτε την πλήρη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη: