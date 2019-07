Η έκδοση που σηματοδότησε τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, είχε υψηλή ζήτηση και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,9%, ήτοι πολύ χαμηλότερα του 2,1% που είχε καταγραφεί στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών το πρωί.

Σημαντικό επίσης κρίνεται το έντονο ενδιαφέρον των μακροχρόνιων θεσμικών επενδυτών, με τις προσφορές τους να υπερβαίνουν τα 12,5 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ που επιδιώκει να συγκεντρώσει το Ελληνικό Δημόσιο.

«Συγχαίρω τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου με το επιτόκιο-ρεκόρ του 1,9%. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας» έγραψε στο Twitter (στα αγγλικά) ο πρωθυπουργός.

I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance on the issuance of a 7-year bond at a record low yield of 1.9%. This is a vote of confidence in Greece’s growth prospects.

