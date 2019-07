Ο Ιταλός φαρσέρ Τομάσο Ντε Μπενεντέτι, που ειδικεύεται σε ψεύτικες αναγγελίες θανάτου γνωστών προσωπικοτήτων μέσω πλαστών λογαριασμών στα social media, ξαναχτύπησε, «πεθαίνοντας» αυτή τη φορά τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, μέσω ενός ψεύτικου προφίλ στο twitter που έφερε το όνομα και τη φωτογραφία του ανιπροέδρου της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου.

Συγκεκριμένα στον εν λόγω ψεύτικο λογαριασμό, που δημιουργήθηκε πριν από δυο μέρες, ο Ιταλός φαρσέρ έγραψε: «Ο Κάρολος Παπούλιας, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πέθανε πριν από λίγα λεπτά στα 90».

KAROLOS PAPOULIAS, the former President of Greece, has died few minutes ago at 90.

