ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν νικήσατε τον λαϊκισμό, τον τροφοδοτήσατε» τόνισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο προκάτοχός του Αλέξης Τσίπρας στην δευτερολογία του στην συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Εστιάζοντας στην αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας για την τραγωδία στο Μάτι και την Συμφωνία των Πρεσπών, σημείωσε συγκεκριμένα: «Μας κατηγορήσατε για το Μάτι, βάλατε τον αρχηγό της Αστυνομίας τότε ΓΓ σήμερα. Γίνατε Μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας, ας τα βρείτε με αυτούς που εξαπατήσατε.

Τα κάνατε για λόγους ψηφοθηρικούς. Δώσατε κάλυψη στον εθνικισμό, τον διχασμό, το μίσος, σε ακραίες ενέργειες απέναντι σε εκλεγμένους. Δεν έχετε αφήσει τίποτα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, τα κάνατε σχεδόν όλα. Έρχεστε να πείτε ότι νικήσατε τον λαϊκισμό.

Δεν νικήσατε τον λαϊκισμό, τον τροφοδοτήσατε. Και τον κάνατε κινητήρια δύναμη στην προοπτική της εκλογικής επικράτησης. Αυτή η επιλογή θα σας ακολουθεί. Τα αφηγήματά σας στα κομβικά ζητήματα, κατέρρευσαν. Υπό μια έννοια, η στάση μας εκείνες τις μέρες, είχε έναν επαναστατικό χαρακτήρα, όπως και η στάση μας σήμερα στα ζητήματα της Οικονομίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, ομολογώντας πως το κλίμα της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, είναι πολύ καλύτερο απ΄ότι το τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης του, το δικαιολόγησε, λέγοντας: Συνήθως το κλίμα οξύνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε όμως και από την πλευρά της συμπολίτευσης, διαφορετική στάση. Ολική μεταμόρφωση. Μας έχει κάνει εντύπωση η μετατροπή των ύβρεων, σε μια θεσμική αταραξία. Μακάρι η μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό».

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός μετέφερε και μια βρετανική παροιμία, που του είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: «You can not teach an old dog, new tricks», δηλαδή «Δεν μπορείς να μάθεις σε ένα γέρικο σκυλί, νέα κόλπα».

Επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό, σημείωσε: «Ζητάτε εκλογές 3,5 χρόνια. Κάθε φορά που δίναμε μάχες στο εξωτερικό για αξιολογήσεις, προεξοφλούσατε την αποτυχία. Λέγατε ότι καταστρέφουμε την Οικονομία, την ώρα που βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη Οικονομία. Πετυχαίναμε τους στόχους και εσείς προεξοφλούσατε δεινά.

Όταν συνειδητοποιήσατε ότι βγαίνουμε από το Μνημόνιο, αρχίσατε την θεωρία ότι υπογράψαμε και τέταρτο. Ποντάρατε ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Μετά ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Και όχι μόνο βγήκαμε αλλά έχουμε και το χαμηλότερο επιτόκιο. Και αναρωτιέμαι: Έχετε σκεφτεί να κάνετε την αυτοκριτική σας για την αντιπολίτευση που ασκήσατε. Εμείς κριθήκαμε με την συμφωνία, πάνω στο τραπέζι, όχι από κάτω».

Σημείωσε ακόμα για τα πακέτα μέτρων ελάφρυνσης που πήρε η κυβέρνησή του, πως «Αν αθροίσουμε όλα τα μέτρα, μαζί μ’ αυτά που ανακοινώσαμε για το 2020, έχουμε 7 δις. μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης. Αυτό ήταν το 4ο Μνημόνιο; Πως τα βαφτίσατε όλα αυτά; Παροχολογία». Ο Αλέξης Τσίπρας αφού πρώτα συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την μείωση του ΕΝΦΙΑ, τον κατηγόρησε ότι η έκπτωση σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι σε απόλυτους αριθμούς για τις μεγαλύτερες και ακριβότερες περιουσίες λέγοντας «Δίνετε λίγα σε πολλούς και πολλά σε λίγους».

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ακόμα τον διάδοχό του: «Αν το σχέδιό σας είναι να ακυρώσετε τις ελαφρύνσεις μας με την μείωση του αφορολόγητου στα 5.500 ευρώ, θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα, που δεν θα περάσει έτσι. Θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός». Εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για το σχέδιο της κυβέρνησης για την ΔΕΗ, λέγοντας:

Τι ακριβώς σχεδιάζετε με την ΔΕΗ; Τέσσερα χρόνια δεν αυξήσαμε τα τιμολόγια, δεν πουλήσαμε τον ΑΔΜΗΕ, δεν πουλήσαμε μονάδες. Πρέπει να πείτε καθαρά ποιο είναι το σχέδιό σας. Διατηρήσαμε τον δημόσιο χαρακτήρα και τις τιμές. Ακούμε με ανησυχία τα περί ανάγκης ιδιωτικοποίησης του δικτύου, του μοναδικού κερδοφόρου κομματιού της εταιρείας. Τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση ενός φυσικού μονοπωλίου; Χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις, είναι κοντόφθαλμη πολιτική να πουλήσουμε όσο – όσο και χωρίς να κρατήσουμε τα φιλέτα».