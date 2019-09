Οι πληροφορίες από το πρωί, όπως είχε γράψει και το Reader.gr, συνέκλιναν ότι ο κ. Μαργαρίτης θα πάρει αυτή τη θέση, την οποία καταλαμβάνει πρώτη φορά Έλληνας.

Ο κ. Μαργαρίτης, θα είναι αρμόδιος για την προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο twitter του, αυτό περιλαμβάνει τους τομείς ευθύνης μετανάστευσης, ασφάλειας, απασχόλησης και εκπαίδευσης.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

