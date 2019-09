Η νέα πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε στο χαρτοφυλάκιο τον τίτλο «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής». Στα καθήκοντα του Έλληνα αντιπροέδρου της Επιτροπής που θα το αναλάβει, περιλαμβάνεται και το ευαίσθητο ζήτημα του προσφυγικού.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ευρωβουλευτές αντέδρασαν στον τίτλο του χαρτοφυλακίου, σημειώνοντας ότι μπορεί να αφήσει να εννοηθεί ότι ο «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» απειλείται από τους πρόσφυγες, αντικατοπτρίζοντας έτσι γλώσσα που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά.

Την αντίθεσή του στην ονομασία του χαρτοφυλακίου εξέφρασε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας στο Euronews. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αλλάξει όνομα.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής αντιτίθεται στην μετανάστευση. Το να αποδέχεσαι όσους έρχονται από αλλού, είναι μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», σημείωσε προσθέτοντας πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Καριμά Ντελί, έγραψε στο Twitter ότι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να σταλεί επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την οποία θα της ζητούν να αλλάξει τον τίτλο του χαρτοφυλακίου.

J'ai demandé à @Antonio_Tajani d'envoyer une lettre à @vonderleyen de la part de tou.te.s les président.e.s de commission pour dire que la vice présidence "protecting our way of life" / immigration (🤮) était une insulte aux valeurs de l'Europe. No pasaran !

— Karima Delli (@KarimaDelli) September 11, 2019