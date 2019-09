Στα καθήκοντα του Έλληνα αντιπροέδρου της Επιτροπής, που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, περιλαμβάνεται το ευαίσθητο ζήτημα του προσφυγικού.

Ευρωβουλευτές αντέδρασαν στον τίτλο, σημειώνοντας ότι μπορεί να αφήσει να εννοηθεί ότι ο «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» απειλείται από τους πρόσφυγες, αντικατοπτρίζοντας έτσι γλώσσα που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά.

Αλλά και ο απερχόμενος πρόδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας στο Euronews. ανέφερε πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου πρέπει να αλλάξει και «να γίνει πιο συγκεκριμένος».

«Ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής είναι ο συνδυασμός των ταλέντων, των δράσεων και του σεβασμού για τους άλλους, άσχετα από το χρώμα τους και ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Γνωρίζοντας καλά τον Μαργαρίτη (Σχοινά), επειδή ήμουν σε καθημερινή επαφή μαζί του, ξέρω πως ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται στις αξίες του. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να αλλάξει» είπε ο κ. Γιούνκερ.

Απαντώντας με αναρτήσεις στο Twitter, η Φον ντερ Λάιεν παρέθεσε σε τρεις γλώσσες το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ορίζει τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

