Και προσθέτει: Πολυμαθής και μέγας γνώστης των κλασσικών γραμμάτων, στάθηκε πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Με συγκίνηση χαιρετίζουμε την αποδημία του.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο λογαριασμό του στο Twitter που είναι στη γαλλική, έχει ως εξής:

Républicain et Européen, Jacques Chirac laisse son empreinte indélébile sur son pays et sur notre continent. Homme érudit et grand connaisseur des lettres classiques, il a toujours été aux côtés de la Grèce et des Grecs. C’est avec émotion que nous saluons son départ.

