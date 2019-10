ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την γνωστή πρόταση του για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων θα προσέλθει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου του, Γιώργου Κατρούγκαλου, στην πρώτη συζήτηση της διακομματικής επιτροπής για την Ψήφο των Αποδήμων.

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως θα είναι μια πρώτη αναγνωριστική συζήτηση, ενώ σημειώνουν πως ενδιαφέρον παρουσιάζει για το θέμα αυτό και η συζήτηση της Πέμπτης που αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Για μία ακόμη φορά πάντως σημειώνοντας χθες από την Κουμουνδούρου πως το να προσμετράτε κανονικά στο συνολικό αποτέλεσμα η ψήφος όλων των αποδήμων, που στην περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί κι έναν άγνωστο αριθμό, είναι κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Σημείωναν μάλιστα χαρακτηριστικά κι όσον αφορά την πρόταση του ΚΚΕ πως τα περισσότερα χρόνια που κάποιος που λείπει από τη χώρα μπορεί να ψηφίσει τα έχει η Γερμανία (25 έτη) κι αυτό με την προϋπόθεση πως επισκέπτεται ετησίως τη χώρα για διάστημα περίπου τριών μηνών.

Πηγές της Κουμουνδούρου σημείωναν επίσης: «Η ΝΔ καταλαβαίνει πολύ καλά ότι η μοναδική μας έγνοια είναι να μην χρησιμοποιηθεί το μείζον αυτό θεσμικό ζήτημα για μικροκομματική εκμετάλλευση, για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις αλλοίωσης των εκλογικών καταλόγων και επίσης να μη διχάσει την ομογένεια.

Όχι μόνο δεν φοβόμαστε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά στην πρότασή μας προβλέπουμε έως 12 (από τους 300) βουλευτές να εκλέγονται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Η πρότασή μας παρέχει στους Έλληνες του εξωτερικού μια πανίσχυρη εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο καθώς θα μπορούν να ανεβάζουν και να ρίχνουν κυβερνήσεις».

«Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύεται το… στρωμένο έδαφος»

Ευθύνες στη κυβέρνηση καταλογίζει εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη χθεσινή άρνηση της ΕΕ στην ένταξη των Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Όπως σημειώνονταν από την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη από τη στιγμή που οι δύο χώρες πήγαν «πακέτο» στη συζήτηση και σημείωναν πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει το θέμα νωρίτερα. «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να γίνει ο ρυθμιστής των εξελίξεων στα Βαλκάνια και η σημερινή κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά δεν εκμεταλλεύεται το στρωμένο έδαφος που αφήσαμε» έλεγε στο Reader.gr κορυφαίο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πάντως πως η καθυστέρηση αυτή δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Στον «αέρα» η ψηφιακή πλατφόρμα, στις Βρυξέλλες ο Τσίπρας

Λίγο πριν τις 8:00 χθες το βράδυ βγήκε στον «αέρα» η πολυαναμενόμενη ψηφιακή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας την ευθύνη του σχεδιασμού και της λειτουργίας έχει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Την πλατφόρμα που ονομάζεται iSyriza παρουσίασε από την Πάτρα όπου βρίσκονταν χθες ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ενώ έγινε υπερπροσπάθεια για να καταφέρουν να είναι όλα έτοιμα μέχρι την έναρξη της ομιλίας του. Από τις πρώτες κιόλας ώρες πάντως φάνηκε πως η ανταπόκριση υπήρξε εξαιρετικά θετική, γεγονός που γέμισε ικανοποίηση τους ανθρώπους της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Τσίπρας σήμερα κι αύριο θα βρεθεί στις Βρυξέλλες καλεσμένος στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ως παρατηρητής.

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων.

Επίσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική του PES, καθώς και στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank «Friends of Europe».