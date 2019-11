ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πρώτη θεματική συζήτηση με θέμα «με εθνική αυτοπεποίθηση κερδίζουμε τις μάχες απέναντι στον λαϊκισμό», θα συμμετάσχουν ο πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, η Κύπρια Επίτροπος για θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου,ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Πάουλο Ρανχέλ και η Ιρλανδή Μαϊρίντ Μακ Γκίνες, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Σε αυτό το πάνελ, εισηγήσεις θα κάνουν ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας Τάκης Παππάς, ο οποίος ζει στη Γαλλία αναφορικά με την εμπειρία της Ελλάδας από τον λαϊκισμό, η πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη με θέμα «κοινωνικά στερεότυπα και λαϊκισμός», αλλά και ο βοηθός καθηγητή στο Metropolitan University του Λονδίνου Άγγελος Χρυσόγελος με θέμα «Μπορεί ο λαϊκισμός να αντεπιτεθεί;».

Το δεύτερο πάνελ θα έχει ως θέμα «Πολιτική για τους πολίτες: Δίνουμε απαντήσεις στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου που επηρεάζουν τη ζωή μας».

Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα μιλήσει η Ιόλη Χριστοπούλου, συνιδρύτρια του The Green Tank, για την αποφυγή των πλαστικών μιας χρήσης η Κατερίνα Τοπούζογλου της All Fro Blue, για την πράσινη τεχνολογία η Νταϊάνα Κίνερτ, διευθύνουσα σύμβουλος της Newsgreen and Globalo News Publishing, για το εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή ο Πάνος Παχατουρίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Facebook API σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Μυλαίδη Στούμπου για τις νέες τεχνολογίες και τις ίσες ευκαιρίες και, τέλος, για τις ψηφιακές δεξιότητες ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Γιώργος Δουκίδης.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται και το θέμα της κακοποίησης γυναικών, μιας και θα υπάρχει και σχετική έκθεση στον συνεδριακό χώρο, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση θα πάνε και τα έσοδα από τον βραδινό αγώνα δρόμου 4 χιλιομέτρων, ο οποίος θα διοργανωθεί το βράδυ του Σαββάτου, με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη.