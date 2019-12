Με ανάρτησή του στο Twittter, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών «επαναδιατυπώσει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες και την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών».

Και το ΥΠΕΞ καταλήγει: «Το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στην εταιρική του σχέση με την Ελλάδα».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια άλλης από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο διατυπώνει «ανησυχία για τα πρόσφατα βήματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο» και προειδοποιεί ότι η αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Israel reiterates its full support and solidarity with Greece in its maritime zones and its opposition to any attempt to violate these rights. Israel attaches great importance to its partnership with Greece.

