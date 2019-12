Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ανέλυσε στον Τζέφρι Πάιατ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Φαίνεται μάλιστα πως υπάρχει σχετική σύμπνοια απόψεων καθώς και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει χαρακτηρίσει την υπογραφή του Μνημονίου Τουρκίας – Λιβύης «προκλητική ενέργεια».

Οι δυο άνδρες συζήτησαν ακόμα και το περιεχόμενο των επιστολών της Ελλάδςα στον Γενικό Γραμματέα αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 7 Ιανουαρίου του 2020, θα συναντήσει στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την προηγούμενη ημέρα, θα έχει παραστεί σε τελετή της ομογένειας για τον αγιασμό των υδάτων στο Tarpon Springs της Florida.

Την μεταξύ τους συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, σχολίασε όμως και ο Αμερικανός πρέσβης, μιλώντας για «μια εξαιρετική συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό για να συζητήσουμε τη συνάντησή του στις 7 Ιανουαρίου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ένα σαφές μήνυμα της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας της Ελλάδας για την Ουάσινγκτον ως πυλώνας σταθερότητας σε αυτήν την κρίσιμη και περίπλοκη περιοχή, αλλά και της δέσμευσής μας για πλήρη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας».

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019