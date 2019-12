«Συνάντησα σήμερα τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το πλαίσιο της συνεργασίας 3+1 με το Ισραήλ και την Κύπρο, τις προοπτικές του αγωγού EastMed και την κλιμάκωση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με την υπογραφή της συμφωνίας με την σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης» έγραψε ο κ. Τσίπρας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο κ,. Πάιατ έκανε αντίστοιχη ανάρτηση στο Twiiter, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη «συνεχώς ανοδική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

Glad to meet with @atsipras to discuss Syriza support for continuing upward trajectory of US-Greece relations, the F16 upgrade program, the #MDCA update, opportunities for regional collaboration opened up by the Prespes Agreement, and the East Med. pic.twitter.com/uHfxn6sjnk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 11, 2019