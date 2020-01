Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε, στις 21:10 ώρα Ελλάδας, στην είσοδο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Οβάλ Γραφείο για την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai

