«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με δημοσιογράφους, αμέσως μετα την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

«Είχαμε μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ καλύτερη κατανόηση και του ίδιου του προέδρου Τραμπ για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής και πώς μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης μετά τις συνομιλίες που είχε στον Λευκό Οίκο.

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020