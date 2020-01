Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έρχεται αιφνιδιαστικά στην Αθήνα την Πέμπτη και θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει το βράδυ της Πέμπτης ιδιωτική συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ μόλις αφιχθεί, στο ξενοδοχείο King George.

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, το πρωί της Παρασκευής στις 10:30 το πρωί.

Ακόμα ο διοικητής του ΛΕΣ, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής στις 13:00.

Ο Λαϊκός Εθνικός Στρατός της Λιβύης, του οποίου ο Χαλίφα Χαφτάρ είναι επικεφαλής με ανάρτηση του στο Twitter, επιβεβαίωσε την άφιξη του στην Αθήνα.

«Ο γενικός διοικητής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Χαλίφα Χαφτάρ, έφτασε στην Αθήνα για μία ιστορική επίσκεψη».

General Commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter has arrived in a historical visit to Athens #Greece. pic.twitter.com/pkDlOdgRij

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020