«Ένα σπουδαίο μήνυμα η εκλογή της πρώτης γυναίκας στη θέση του ανώτατου άρχοντα του ελληνικού κράτους» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ και συμπλήρωσε:

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

I wish to congratulate Katerina Sakellaropoulou on her election as new president of #Greece

A great signal to elect the Republic’s first female head of state.

I strongly believe that Greece will continue to contribute to the future development of the European Union. pic.twitter.com/HWtZm53zUj

