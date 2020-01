Συγκεκριμένα, σε ένα ντελίριο μίσους έσκισε μέσα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάρτινο ομοίωμα τουρκικής σημαίας λέγοντας ότι είναι «αιματοβαμμένη» και φωνάζοντας «έξω οι Τούρκοι».

Απαντώντας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγραψε στο Twitter: «Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά ξέρουν καλύτερα από τον καθένα ότι θα συντρίψουμε και θα πετάξουμε στη θάλασσα, όποιον τολμήσει να επιτεθεί στην ένδοξη σημαία μας».

These racist minds know better than anybody how we crash and kick out to the sea those who dare attack our glorious flag. Europe’s spoiled and racist children should know their place. Europe must put an end to racism and animosity against Islam. pic.twitter.com/s8EUpRtLqz

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020