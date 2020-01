«Καλωσορίζω την κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο της ανανεωμένης Αμυντικής Συμφωνίας Συνεργασίας, στρατηγικής σημασίας για την αμυντική μας σχέση. Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη δυνατή μας συνεργασία και να προωθούμε την σταθερότητα στην περιοχή» αναφέρει σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Από την πλευρά του, ο Τζέφρι Πάιατ και αυτός μέσω των social media, ανέφερε «Μεγάλη ημέρα για την αμερικανοελληνική αμυντική συνεργασία. Με την κύρωση της συμφωνίας από την Ελλάδα, η συνεργασία μας βαθαίνει με πρωτοφανείς ρύθμους, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής μας σχέσης.

A big day for US-Greece defense cooperation! With Greece’s ratification of the #MDCA update, our partnership is deepening at an unprecedented pace, and we look forward to working together to take full advantage of this important upgrade of our defense relationship. https://t.co/DFiEaIlmyS

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 30, 2020