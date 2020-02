Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνεται και η τοποθεσία πολεμικών πλοίων της Ελλάδας, των ΗΠΑ της Γαλλίας των Τούρκων, της Αιγύπτου αλλά και της Γερμανίας.

#EastMed military and political tensions have been ramped up in recent months. PE Maps has collated the latest situation. Will this deter interest in the regions energy potential? #Turkey #Cyprus #Libya #Greece #EEZ Read more.. https://t.co/lhIEXm3qTf pic.twitter.com/N9iqWCyhzd

— PE Maps (@PEMaps1) February 3, 2020