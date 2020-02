Ο κ. Γεωργιάδης έταζε μπουλντόζες για το Ελληνικό, αλλά τελικά η μόνη μπουλντόζα που φέρνει είναι για την πρώτη κατοικία, αφού η κυβέρνηση της ΝΔ βγάζει στο σφυρί τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων. #Λακωνια #Σπαρτη

