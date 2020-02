ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα σήμερα, τις αλλαγές που γίνονται, μέρα με την ημέρα, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται με το παράδειγμα καλών πρακτικών άλλων μεγαλουπόλεων, είχε την ευκαιρία να συζητήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις ΗΠΑ τις προηγούμενες μέρες, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε συναντήσεις του με κορυφαίες προσωπικότητες, αλλά και ομιλίες του σε σημαντικές εκδηλώσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε με την ομόλογο του της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπόουζερ (Muriel Bowser) και τον ομόλογό του της Βοστώνης Μάρτι Γουόλς (Marty Walsh) και στις συζητήσεις που είχε μαζί τους συμφώνησαν για την ενίσχυση των σχέσεων των πόλεων τους αλλά και την ουσιαστική «αδελφοποίηση» σε τομείς όπως ο τουρισμός, η τεχνογνωσία, το εμπόριο, ο πολιτισμός κ.α. Ανάλογη συνάντηση είχε και με τον πρώην δήμαρχο της Ουάσιγκτον και νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομοσπονδιακού Δημοτικού Συμβουλίου Τόνι Γουίλαμς (Tony Williams).

Ο Κώστας Μπακογιάννης επισκέφθηκε το Massachusetts Institute of Technology (MIT) και συζήτησε με κορυφαίους και πρωτοπόρους στους τομείς τους επιστήμονες για θέματα όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική των πόλεων, η βιώσιμη κινητικότητα, η αστική αναζωογόνηση και οι «έξυπνες πόλεις». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ομιλία του δημάρχου Αθηναίων σε φοιτητές και καθηγητές στο «Center of European Studies» του πανεπιστημίου Harvard όπως και στο Institute of Politics. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πόλη όπως η Αθήνα και οι περισσότερες σύγχρονες μεγαλουπόλεις, στην πράσινη ανάπτυξη, στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, στην σύγχρονη οικονομία των πόλεων, στο προσφυγικό ζήτημα που αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις κ.α. Ήταν επίσης ομιλητής στο «Atlantic Council», ένα από τα σημαντικότερα «think tanks» των Ηνωμένων Πολιτειών που εδρεύει στην Αμερικανική πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα του δημάρχου Αθηναίων περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και συναντήσεις με τον Φίλιπ Ρίκερ (Philip Reeker), υφυπουργό ευρωπαϊκών και ευρασιατικών θεμάτων, με τον οποίο συζήτησαν θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή, τον Τζον Σαρμπάνης, Ελληνοαμερικανό βουλευτή των Δημοκρατικών που εκπροσωπεί την περιφέρεια του Μέριλαντ στο Κογκρέσο και τον επίσης Ελληνοαμερικανό βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Γκας Μπιλιράκη που εκπροσωπεί την Φλόριντα. Είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών και επι σειρά ετών πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Νίκολας Μπέρνς (Nicholas Burns).

Επίσης έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο με τον οποίο μίλησαν για θέματα που αφορούν την ελληνοαμερικανική κοινότητα με εκπροσώπους της οποίας είχε συναντήσεις τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Βοστώνη.