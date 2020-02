Ο Ντιμιτρόφ, αφού ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την πρόσκληση ανήρτησε φωτογραφίες από τη Σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων, δηλώνοντας πως στη Βόρεια Μακεδονία «σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι, αλλά αξίζουμε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων».

Gratitude @NikosDendias for hosting such a symbolic #WBThessConf: By analogy with Groundhog Day - a movie where the protagonist is reliving the same day over and over - perhaps 🇲🇰 is not perfect, but we definitely merit to see the next day i.e. & open accession talks with the EU. pic.twitter.com/3uc2tnHvyL

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) February 24, 2020