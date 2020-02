Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την στιγμή βρίσκονται περίπου 300 πρόσφυγες στην περιοχή του Έβρου με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι περιπολίες και τα μέτρα προστασίας και φύλαξης θα ενισχυθούν.

Εκατοντάδες πρόσφυγες από τη Συρία βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, στον Έβρο, αλλά και απέναντι από τη Λέσβο, μετά τις διαρροές Τούρκων αξιωματούχων ότι θα ανοίξουν τα σύνορα μετά τη συριακή επίθεση στην Ιντλίμπ που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες Τούρκους στρατιώτες.

Σύμφωνα με το EHA News, μεγάλος αριθμός προσφύγων έχει συγκεντρωθεί στην πόλη Edirne, που είναι κοντά στον Έβρο.

📍After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border

▪️Migrants are walking towards the border to cross into #Greece pic.twitter.com/5KIxx7nSyc

— EHA News (@eha_news) February 28, 2020