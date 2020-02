Με αναρτήσεις του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει τη θέση της κυβέρνησής του σχετικά με τους πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά σύνορα και έχουν προσπαθήσει να μπουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είναι σαφές: παράνομες είσοδοι στην Ελλάδα δεν θα γίνουν αντεκτές. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορά μας.

Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα δεχθεί τις συνέπειες των αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ε.Ε. για την κατάσταση».

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

