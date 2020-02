Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα δεύτερο γύρο τηλεφωνικών επαφών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

και συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η Frontex θα συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών συνόρων που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η βασική μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να βεβαιωθούμε την υποστήριξη μας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιπλέον υποστήριξη και μέσω της Frontex στα θαλάσσια σύνορα».

Our top priority at this stage is to ensure that Greece and Bulgaria have our full support. We stand ready to provide additional support including through #Frontex on the land border. (2/2)

