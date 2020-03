Ο πρωθυπουργός με αναρτήσεις του στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ, σημείωσε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, πήρε την απόφαση να αυξήση τον βαθμό φύλαξης των συνόρων στο μέγιστο.

Από εδώ και πέρα δεν θα δεχόμαστε άλλες αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Ζητάμε την ενεργοποίηση του άρθρου 78 για να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή βοήθεια.

Τα ελληνικά σύνορα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατέψουμε. Θα επισκεφθώ τα σύνορα στα ελληνοτουρκικά σύνορα μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Για μια ακόμη φορά, μην προσπαθείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα, θα επιστρέψετε πίσω».

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020