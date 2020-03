Στον Έβρο, όπως ενημερώνει το Μέγαρο Μαξίμου, θα βρίσκονται μαζί με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border. Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders. 🇬🇷🇪🇺

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σημείωσε πως «από εδώ και πέρα δεν θα δεχόμαστε άλλες αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Ζητάμε την ενεργοποίηση του άρθρου 78 για να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή βοήθεια. Τα ελληνικά σύνορα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατέψουμε. Θα επισκεφθώ τα σύνορα στα ελληνοτουρκικά σύνορα μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Για μια ακόμη φορά, μην προσπαθείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα, θα επιστρέψετε πίσω».

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020