Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι θα αφιχθούν στην Αλεξανδρούπολη στις 13:05, όπου θα τους υποδεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα θα φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας, Ντάβορ Μποζίνοβιτς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επίσκεψη στον Έβρο.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι θα πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μισέλ , κα. Φον ντερ Λάιεν και κ. Σασόλι , θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα παραθέσει δείπνο στους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Αλεξανδρούπολη.

Γα σημαντικό μήνυμα υποστήριξης της ΕΕ στην Ελλάδα, η οποία με επιτυχία υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην παρουσία των επικεφαλής των θεσμών της Ένωσης.

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2020