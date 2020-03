«Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν», σημειώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναγκάστηκε το βράδυ να διαψεύσει νέα fake news περί πυρών από τις ελληνικές δυνάμεις εναντίον μεταναστών.

Με νέο tweet στα αγγλικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε ότι σχετικές αναφορές περί πυρών εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα αποτελούν «χονδροειδή και εσκεμμένη παραπληροφόρηση: fake news.»

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

