«To να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις είναι πάντοτε καλό στη διπλωματία. Όπως είναι και η ψυχραιμία» απαντάει το υπουργείο Εξωτερικών στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο twitter.

Being based on true facts rather than on fake news is always good in the workings of diplomacy. As is composure.

Την παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε προκλητική ανάρτηση στο twitter του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με μήνυμα του στο Twitter και απαντώντας σε προηγούμενο tweet του Νίκου Δένδια έγραψε:

«Νίκο Δένδια, πιστεύεις ότι είναι αποδεκτό να πετάτε δακρυγόνα σε αθώους πρόσφυγες; Είναι αποδεκτό να τους πυροβολείτε και να τους σκοτώνετε; Αντ' αυτού διασπείρεται fake news σχετικά με εμάς. Η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφέρεται στους πρόσφυγες σαν ανθρώπινα όντα όπως κάνει η Τουρκία».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είχε γράψει: «Πιστεύουμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπινες ψυχές -ανθρώπους που είναι δυστυχισμένοι και οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν και δημιουργήσουν μία καλύτερη ζωή- με τέτοιο τρόπο ώστε να τις χρησιμοποιείς ώστε να επιτύχεις τους πολιτικούς σκοπούς σου στην περιοχή μας».

.@NikosDendias do you think it is acceptable to throw tear gas bombs at innocent refugees? Is it acceptable to shoot and kill them? Instead of spreading fake news about us #Greece should treat refugees as human beings, just like #Turkey.#GreeceAttacksRefugees https://t.co/YtR522ZlD4

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2020